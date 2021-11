Volte-face no caso Pjanic: garantem que não há polémica e fotos têm anos

Médio deixou concentração da seleção depois de acordar com o selecionador. Anterior versão dava conta de um desentendimento e de fotos pré-jogo.

Afinal, tudo não terá passado de um mal-entendido. Pjanic, supostamente afastado da seleção devido a mau comportamento antes do jogo com a Finlândia, saiu do estágio da Bósnia com o aval do selecionador, sendo as fotos verídicas... mas de outro ano que não 2021.

Foi o caso que abalou o futebol bósnio nas últimas horas. Pjanic, segundo a imprensa, teria sido expulso do estágio do seu próprio país depois de ter sido fotografado a fumar e a beber antes do encontro com a Finlândia. Afinal, há uma segunda versão.

Segundo fontes próximas do médio, a saída de Pjanic foi devidamente acordada com o selecionador Ivajlo Petev. A derrota ante a Finlândia deixou a Bósnia sem qualquer hipótese de qualificação e a decisão foi a de deixar sair uma das estrelas do futebol do país para a Turquia.

As mesmas fontes asseguram ainda que as fotos publicadas, usadas para explicar o suposto afastamento, têm vários anos de existência, não correspondendo, de todo, à atualidade.

Recorde-se que a Federação, depois do afastamento do jogador do estágio, lançou o seguinte comunicado:

"Não devemos esquecer os grandes jogos que Pjanic fez com a camisola da seleção. A sua ação, por muito inapropriada que seja para um jogador com tamanha reputação, ou pelo patriotismo que deveriam sentir todos os que vestem a camisola nacional, deve ser entendida como consequência de uma insuficiente recuperação psicológica."