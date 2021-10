A pergunta de Paul Scholes, que criticou fortemente a entrada do médio francês em jogo

No que toca a médios do Manchester United, poucos tiveram tanto impacto como Paul Scholes. Agora na posição de comentador, o antigo internacional inglês criticou fortemente Pogba, expulso do clássico com o Liverpool apenas 15 minutos depois de ter entrado.

"Pogba entrou em campo ao intervalo para tentar ajudar a equipa e para tentar ganhar algum respeito. Tenta ficar com a bola, mostrar o quão forte é no meio-campo... e perde a bola no lance que dá o golo. Alguns minutos depois é expulso por uma entrada ridícula, e agora estão a perder 5-0 e com menos um jogador. É preciso pensar... se Solskjaer continuar no clube, voltaremos a ver Pogba a vestir a camisola do Manchester United? Tem causado o caos nos últimos anos", comentou o antigo centrocampista dos red devils.

No que toca ao rendimento do médio francês, Scholes é claro: a culpa não pode ser do treinador.

"Não, não é culpa do Ole [Solskjaer]. Não me interpretem mal, mas isto que disse é parte do que resume a performance do Manchester United. Pogba vai voltar a jogar, não vai? Mas eu acho que não perdiam nada se não jogasse. Teve inúmeras oportunidades e continua a ser inconsistente. É falta de disciplina e um desrespeito pelo treinador e pelos colegas", explicou.