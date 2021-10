Voltará Hulk a jogar na Europa? Confira a resposta do brasileiro

Avançado brasileiro, ex-FC Porto, concedeu entrevista ao jornal AS.

Hulk regressou este ano ao Brasil, mais concretamente ao Atlético Mineiro, onde tem estado em grande destaque, somando 24 golos em 54 jogos.

Em entrevista ao jornal AS, o avançado brasileiro, que foi associado a vários clubes antes de rumar ao Atlético, foi questionado sobre se ainda voltaria a jogar na Europa.

"É uma pergunta difícil de responder neste momento. Também porque no futebol tudo acontece muito rápido", começou por responder o antigo jogador de clubes como FC Porto e Zenit.

"Estou no Atlético Mineiro há oito meses e parece que cheguei ontem. Temos de desfrutar ao máximo. Estou muito feliz, não posso negar. Estou satisfeito. É muito gratificante regressar ao teu país após 16 anos e fazer um trabalho muito bem feito num clube que me abriu as portas, num clube com a grandeza do Atlético [Mineiro]", continuou, antes de concluir:

"O que posso responder é que hoje não me vejo em nenhum clube que não seja o Atlético [Mineiro]. Nunca se sabe o dia de amanhã, se voltarei a jogar na Europa. Mas no Brasil, mesmo devido à forte ligação que criei com o Atlético e com os adeptos do Atlético, não me vejo a jogar noutra equipa aqui."