"Volta o samba" com Raphinha, que quer ser "metade do que foi Ronaldinho"

Raphinha foi apresentado oficialmente como jogador do Barcelona e quer o próprio, como o presidente do clube Joan Laporta, mostraram-se entusiasmadíssimos com o desfecho de um dossiê que se arrastou durante meses, mas que culminou com a contratação do brasileiro ao Leeds.

"É emocionante porque os que vivemos épocas douradas no Barcelona, sempre vimos um brasileiro. O Raphinha faz-me lembrar jogadores que criaram esta saga. Pega no seu testemunho. Precisamos reencontrar a alegria, a magia... volta o 'jogo bonito'. O Xavi insistiu muito e quero agradecer também ao Deco. Mais uma vez, o samba volta ao balneário do Barça. Há tempo que não ouvimos festejos com músicas brasileiras", atirou Joan Laportsa na mensagem de boas-vindas a Raphinha.

O extremo que já passou por V. Guimarães e Sporting lembrou os seus ídolos e traçou metas: "Comecei a seguir o Barcelona quando o Ronaldinho veio e tudo o que fez teve grande influência. Seria fantástico se chegasse a ser metade do que ele foi. Ele, com o Deco e outros, influenciaram. Também quando veio o Neymar. Também sonhei chegar e fazer a minha história no Barcelona. O Xavi tem vontade de me convertir num grande jogador e eu quero sê-lo. Tenho muitos ídolos que passaram por aqui. Se fizer metade, já será muito. É um sonho de criança que estou a concretizar. Farei o melhor para ajudar o Barcelona a ser o Barcelona. Sou um priveligiado. Ainda não acredito... Vou realmente acreditar depois do primeiro jogo."

Para Raphinha, escolher o Barcelona foi uma decisão tomada por... "começar a perceber o futebol". "Fiz tudo o possível para vir. Acertei. Não me vou arrepender. Há dois anos não imaginava etar na seleção do Brasil e no Barcelona", concluiu.