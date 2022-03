"Vocês importaram-se quando Abramovich comprou o Chelsea?"

Palavras de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, acerca da polémica envolta em Roman Abramovich, dono do Chelsea, a contas com sanções económicas aplicadas pelo governo britânia devido à ligação com Vladimir Putin

"Vocês [comunicação social] importaram-se quando Abramovich comprou o Chelsea? Alguém se importou quando o Newcastle foi comprado? Os adeptos importaram-se? Eu penso que é bastante óbvio de onde o dinheiro vem, toda a gente o sabe, mas nós aceitamos. Isso é culpa nossa. Mas agora parece que deixámos de aceitar e então castigamo-los [referência às sanções impostas a Abramovich]", começou por dizer Klopp, em conferência de imprensa.

"Não é culpa do Chelsea, de todo. Eu não faço ideia de como as investigações a fundo funcionam nestes momentos, mas posso dizer que, desde o primeiro dia em que estou cá, estamos extremamente satisfeitos com os nossos donos e nestes tempos, estamos extra contentes", acrescentou.

"Os donos estão cá para liderar o clube, para providenciar recursos financeiros e quando chegam notícias de que donos querem tirar benefícios do clube, as pessoas começam a pensar: 'Mas o trabalho deles é trazer dinheiro para o futebol'. Agora passou-se a querer saber de onde vem o dinheiro, o que acho uma boa ideia", considerou o técnico dos reds.