Vlahovic: o plano B do PSG caso perca a corrida por Harry Kane

Numa altura em que a Juventus está a tentar acertar a contratação de Romelu Lukaku, o emblema italiano precisa de reaver parte do elevado investimento que fez no avançado sérvio, servindo dessa forma os interesses do PSG num novo avançado.

Depois de ter sido noticiado pela imprensa italiana que Romelu Lukaku não vai assinar em definitivo no Inter, aproximando-se da Juventus, a rádio francesa RMC Sport acrescenta que o emblema de Turim precisa de realizar um encaixe significativo para finalizar a operação do avançado belga.

Nesse sentido, a solução encontrada pela Vecchia Signora passará por vender Dusan Vlahovic, dianteiro sérvio que custou 81,6 milhões de euros em janeiro do ano passado, chegando proveniente da Fiorentina, o que poderá vir a servir os interesses do PSG.

Segundo a mesma fonte, o campeão francês tem a mira fixada em Harry Kane, mas perante a concorrência cerrada do Bayern, definiu Vlahovic como o "plano B" ao goleador inglês, estando inclusive perto de chegar a um princípio de acordo com o jogador.

Em Itália, avança-se que a Juventus até já apresentou uma oferta inicial de 40 milhões de euros ao Chelsea por Lukaku, mas precisa também de vender para conseguir concluir a operação, contando assim em reaver parte do elevado investimento que fez no avançado sérvio para esse objetivo.