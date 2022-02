Allegri, treinador da Juventus, encantado com a chegada do avançado sérvio.

Massimiliano Allegri está satisfeito com as investidas da Juventus no mercado de inverno. O clube de Turim garantiu o médio suíço Zakaria junto do Monchengladbach e o avançado Vlahovic, ex-Fiorentina.

"O clube fez um grande mercado e chegaram jogadores muito importantes. Vlahovic está entre os melhores, juntamente com Mbappé e Haaland. Zakaria é muito bom tecnicamente", afirmou, deixando no ar a possibilidade de se estrearem já neste domingo, contra o Hellas Verona, para o campeonato italiano.

Apostado em chegar aos "quatro primeiros lugares" da Serie A, Allegri conta com os golos do avançado sérvio, que pelo clube de Florença apontou 17 na Serie A esta época. "Tem 22 anos e esteve bem na Fiorentina. Tem de se adaptar à Juventus, onde se joga a cada três dias com uma pressão enorme", disse.