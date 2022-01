Vlahovic ameaçado de morte: "Os teus guarda-costas não vão salvar-te vida"

O avançado Vlahovic estará muito perto de trocar a Fiorentina pela Juventus e a notícia caiu mal em alguns adeptos.

Dusan Vlahovic é dado como praticamente certo na Juventus pela imprensa internacional e alguns adeptos da Fiorentina não reagiram bem à notícia da possível saída ao goleador. No exterior do estádio Artemio Franchi foram colocadas tarjas, presumivelmente por tiffosi da formação viola, com ameças de morte ao sérvio, de 21 anos.

"Os teus guarda-costas não vão conseguir salvar-te vida" e "Vlahovic, cigano de merda", lê-se.

O melhor marcador da Serie A, com 17 golos, já terá mesmo um pré-acordo com a Juventus.

