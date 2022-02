Vlahovic acabou por rumar à Juventus, mas a Fiorentina tinha outra ideia

Jesús Gallego, da "SER", garante que a Fiorentina não queria que o avançado continuasse e Itália.

Dusan Vlahovic trocou a Fiorentina pela Roma no mercado de transferências de inverno, tendo já começado a abanar as redes adversárias ao serviço da "Vecchia Signora",, com um golo ao Hellas Verona, na última jornada.

No entanto, de acordo com Jesús Gallego, da "SER", a ideia da Fiorentina não era essa. Segundo as mesmas informações, o clube italiano terá oferecido o avançado ao Real Madrid, para evitar que o internacional sérvio acabasse num rival da Serie A, e de forma a tentar encher os cofres com mais do que os 70 milhões desembolsados pela Juve.

Ainda segundo Jesús Gallego, o Real Madrid, no entanto, sempre teve bem clara a sua intenção e respondeu com um redondo "não". O emblema "merengue" tem Kylian Mbappé com principal alvo e pretende assegurar a sua contratação na próxima janela de mercado.

"Não se queria de ter uma rotação de quatro jogadores no ataque com o já mencionado Mbappé e a atual dupla de Vinicius Jr e Benzema", diz o jornalista.