Vlahovic, a passar momento de desinspiração, cancela conta nas redes sociais

Avançado da Juventus leva um golo nos últimos 12 jogos. Comentários no Instagram podem estar na origem da decisão do jogador sérvio

Dusan Vlahovic, figura da Juventus, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, cancelou a sua conta de Instagram. A explicação poderá estar na fase de desinspiração que o avançado sérvio vive, nas últimas semanas.

Com um golo nos últimos 12 jogos e sem faturar pela vecchia signora no campeonato desde sete de fevereiro, o avançado tem recebido críticas e comentários negativos em catadupa, algo que deve estar relacionado com o desaparecimento nas redes sociais.

Apesar de contar com mais de dois milhões de seguidores, Vlahovic parece ter chegado ao limite, numa situação que não deixa de ter algumas semelhanças com Nico Williams, jogador da seleção espanhola. O AS lembra que o jogador do Athletic também disse basta nas redes sociais depois do clube ser eliminado nas meias-finais da Copa do Rei.

Na sequência dos problemas extra-campo que a Juventus está a viver em 2022/2023, com perdas significativas de pontos e multas, o nome de Vlahovic tem sido apontado à saída, com vários clubes de outras grandes ligas a surgirem interessados.