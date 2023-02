Vizinhos queixam-se das festas de Neymar: "Algumas duraram 48 horas"

O jornal L'Équipe recolheu testemunhos de vizinhos do craque brasileiro, que vive na pequena localidade de Bougival, nos arredores de Paris.

O jornal francês L'Équipe publicou este sábado uma reportagem sobre as animadas festas que Neymar costuma realizar na casa onde reside, em Bougival, nos arredores de Paris, e que muitas queixas têm motivado por parte dos vizinhos.

"Escutamos tudo e vivemos a 600 metros de distância. Esta pessoa não tem respeito e o facto de ser Neymar não o desculpa. Algumas dessas festas duraram 48 horas", reclamou uma vizinha.

Ainda assim, há quem defenda o direito do jogador em divertir-se, desvalorizando o problema: "Ouvimos gritos de raparigas, rugidos de motores, mas é aceitável. Ocorrem uma vez por mês no máximo e raramente me chateiam".

"As pessoas queixam-se mas ele está ali três vezes por ano. Na sua idade, é normal que desfrute e, com o dinheiro que tem, não me admira que as suas festas sejam tão grandes. Mas como se chama Neymar, toda a gente fala dele", acrescentou o morador.

Uma das vozes mais críticas do internacional brasileiro é Luc Wattelle, presidente da Câmara de Bougival, que condenou ao jornal Le Parisien a extravagância das festas que organiza e teceu comparações com Ronaldinho, antiga estrela do PSG que também tinha gosto pela vida noturna e fazia questão de fazer parte da comunidade local.

"[Neymar] é um indivíduo sem respeito. Em algumas vezes, [as festas] foram demasiado. Ele trouxe tendas, uma orquestra, todo um sistema de som. Vivo no outro lado da rua e as minhas janelas abanavam. Quando Ronaldinho vivia aqui, ele vinha ver os jovens a jogar aos fins de semana. Foi uma loucura para eles! Em cinco anos, não vimos Neymar uma vez, é um fantasma", completou.