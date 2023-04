"Vivemos duas décadas incríveis com Ronaldo e Messi, mas Haaland está nesse nível"

Garantia de Pep Guardiola, após a goleada do Manchester City frente ao Southampton (4-1), num jogo em que o avançado norueguês bisou, atingindo 30 golos na Premier League.

O Manchester City, com Rúben Dias a titular e Bernardo Silva a suplente utilizado, goleou este sábado por 4-1 na visita ao Southampton, num jogo da 30.ª jornada da Premier League que ficou marcado pelo bis de Erling Haaland (45' e 68'), que chegou aos 30 golos na presente edição do campeonato inglês.

Após a partida, Pep Guardiola desfez-se em elogios ao avançado norueguês, de 22 anos, chegando ao ponto de afirmar que está ao mesmo nível do que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

"Nós vivemos duas décadas incríveis com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, mas ele [Haaland] está nesse nível. O segundo golo foi incrível. Não é fácil pegar na bola no ar e colocá-la na relva. Eu penso que os nossos donos o compraram por causa deste tipo de jogos. Nós estávamos desconfortáveis e a não jogar ao nosso melhor nível, mas ele conseguiu marcar. No segundo golo, não consegues imaginar que, àquela altura, ele tenha esta habilidade. Foi um golo excecional", salientou o técnico dos citizens.

Com o triunfo, o City passou a somar 67 pontos na vice-liderança da Premier League, menos cinco do que o Arsenal, que vai defrontar o Liverpool no domingo (16h30). Já o Southampton continua a estar no último lugar da tabela, com 23 pontos, estando a quatro dos lugares fora da zona de despromoção.

De resto, Haaland lidera de forma destacada a lista de melhores marcadores do campeonato, com 30 golos e cinco assistências em 27 jogos disputados. Harry Kane, avançado do Tottenham, segue no segundo lugar, com 23 golos e duas assistências até ao momento.

