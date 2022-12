Vive um sonho no Mundial'2022 e agora foi afastado pelo clube

Selim Amallah esteve no Mundial'2022 com a seleção de Marrocos, tendo ficado em quarto lugar. Voltou ao Standard Liège e foi "encostado".

A vida de Selim Amallah tem sido um carrossel de emoções ultimamente. O médio marroquino esteve no Mundial'2022 e viveu a caminhada triunfante da seleção africana, que terminou a prova no quarto lugar. Mas, semanas depois, regressou ao clube e foi afastado, sendo relegado para a equipa B do Standard Liège.

Isto porque o jogador, de 26 anos, termina contrato no final da época, em junho de 2023, e a direção do emblema belga decidiu que os jogadores que vão deixar o clube a custo zero não vão continuar a trabalhar com a equipa.

"Decidimos enviar Selim Amallah e mais três jogadores para as reservas. Não vamos fazer nada para aumentar o valor de mercado destes jogadores, que vão sair a custo zero. Não vamos fazer o trabalho sujo para outras equipas. O mais fácil seria deixá-los jogar, mas isso seria perigoso. Admitir que podes jogar e saíres a custo zero seria a morte do clube", explicou o CEO do Standard, Pierre Locht, ao Het Laatste Niews.

No Catar, Selim Amallah fez apenas um jogo (de atribuição do terceiro lugar), diante da Croácia, na derrota por 2-1.