Viúva de jornalista assassinado e a compra do Newcastle: "Vergonha para o futebol inglês"

Novo proprietário do Newcastle tem sido associado ao assassinato de Jamal Khashoggi

A morte de Jamal Khashoggi, jornalista saudita, voltou à ordem do dia, numa altura em que o Newcastle tem um novo proprietário. É que Mohammed bin Salman, dono do clube inglês, está aparentemente envolvido no assassinato, segundo os serviços norte-americanos, e a viúva do antigo profissional da comunicação não perdoa a Premier League.

"Estou muito triste. Pelos vistos, o dinheiro é mais importante do que tudo nesta vida. Onde estão os valores, onde estão os direitos humanos, a responsabilidade e a justiça para todos? Parte-me o coração recordar ao Ocidente estes valores. É uma vergonha para o futebol inglês, como podem os jogadores, os adeptos e o treinador de Newcastle aceitar esta situação?", afirmou à Sky News Hatice Cengiz, viúva do jornalista.

Recorde-se que a Amnistia Internacional já tinha criticado a Premier League por dar luz verde ao negócio que coloca mais um bilionário no caminho e no poder de um dos mais populares clubes em Inglaterra.