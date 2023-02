Vitórias de Union Berlim e Dortmund colocam pressão no Bayern

Raphael Guerreiro fez três assistências na vitória do Dortmund.

Union Berlim e Borussia Dortmund, vencedores este sábado, colocaram sob forte pressão na Liga alemã de futebol o Bayern Munique, líder até ao início da 19.ª jornada e que só joga no domingo.

O topo do campeonato alemão de futebol ainda está muito pouco definido, com Union Berlim a passar provisoriamente para o topo, com 39 pontos, mais dois do que Bayern e Borussia Dortmund e três do que o Leipzig, que hoje tropeçou com o 'nulo' em Colónia.

Neste momento, a distância do primeiro ao quinto, que é o Eintracht Frankfurt, é de quatro pontos, num campeonato que ficará completamente relançado se o Bayern perder pontos na difícil deslocação de domingo a Wolfsburgo.

O Union Berlim teve alguma dificuldade em ganhar ao Mainz, por 2-1, enquanto o Dortmund batey o Friburgo, por 5-1, com Raphael Guerreiro a contribuir com três assistências para a goleada.

O internacional português viu um cartão amarelo logo aos cinco minutos, por entrada dura sobre um adversário, o que não diminuiu a sua capacidade lutadora para o resto da partida.

Schlotterbeck adiantou o Borussia, aos 26 minutos, e Holler empatou, aos 45, com o jogo a ir para intervalo igualado.

Na segunda parte, acentuou-se o festival ofensivo da equipa da casa, muitas vezes pelo flanco esquerdo, de Guerreiro.

Adeyemi adiantou o Borussia, aos 48, com o 3-1 a chegar aos 51, pelo costa-marfinense Sébastien Haller, afastado da equipa durante meio ano, para tratamento de cancro.

Um canto de Brandt foi inicialmente afastado pela defesa do Friburgo, após o que Guerreiro centrou de forma perfeita para o cabeceamento certeiro de Haller - um golo muito festejado, com o costa-marfinense a sair passados 10 minutos, para uma natural ovação, tanto mais que hoje se destaca mundialmente a luta contra o cancro.

Aos 69 minutos, Julian Brandt marcou o quarto golo da equipa da casa, a passe de Guerreiro e com um remate forte da zona dos 25 metros.

A goleada completou-se aos 82 minutos: Bynoe-Gittens ganhou um lance na esquerda e passou para Guerreiro, que por sua vez, com um toque subtil, 'ofereceu' o golo a Giovanni Reyna.

Muito mais difícil foi a vitória do Union Berlim, mas o quarto triunfo de seguida no campeonato chega para a liderança provisória.

Com o português Diogo Leite a titular, o Union chegou ao golo aos 32 minutos, por Behrens.

O Mainz empatou aos 79, através de Ingvartsen, de grande penalidade, após o que Siebatcheu, aos 84 minutos, recolocou a equipa da casa na frente do marcador.

Outro dos candidatos ao título, o Leipziz, desperdiçou muitas ocasiões em Colónia e não passou do 0-0. André Silva foi titular, jogando os primeiros 83 minutos.

O também português Aurélio Buta marcou o terceiro, aos 90+1 minutos, na vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Hertha Berlim, por 3-0, um resultado que deixa a equipa bem na luta pelo acesso à Liga dos Campeões.