Vitória do Rayo Vallecano no arranque de mais uma ronda em Espanha

Triunfo por 2-1 na receção ao Osasuna, para a jornada 29.

O Rayo Vallecano ganhou em casa ao Osasuna, por 2-1, no jogo de abertura da 29.ª jornada da Liga espanhola de futebol, trocando de lugar com o opositor e ocupando agora o oitavo posto.

Um autogolo de Aridane Hernández, aos 40, e Isaac Palazón, aos 43, deram vantagem à formação anfitriã, com Moi Gómez a reduzir aos 66, mas sem conseguir impedir a derrota do Osasuna, que é agora nono classificado com 38 pontos, menos dois do que o Rayo Vallecano.

O líder destacado da La Liga, Barcelona, que tem 72 pontos, vai jogar fora com o Getafe no domingo, enquanto o Real Madrid, segundo classificado com 59, se desloca ao terreno do Cádiz no sábado.