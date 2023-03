Vitória com o FC Porto não passou de um placebo e Inter faz ultimato a Inzaghi

Beppe Marotta já fez saber que, para o treinador continuar, terá que deixar os nerazzuri em lugares de Champions. Uma meta mais importante que a Taça de Itália ou a eliminatória com o FC Porto.

O Inter de Milão venceu o FC Porto para a Liga dos Campeões, por 1-0, mas quatro dias depois (no domingo) voltou a escorregar em Itália contra uma equipa do meio da tabela: o Bolonha, que bateu em casa os nerazzurri por 1-0. Foi mais um desastre interno para Simone Inzaghi, treinador que ontem tinha honras de primeira página nos escaparates. Mas não pelas melhores razões...

Vitória com o FC Porto não passou de um placebo, uma vez que logo a seguir a equipa voltou a mergulhar nos maus resultados frente a equipas modestas

O principal motivo para o destaque ao técnico prende-se com o "tudo ou nada" que lhe foi transmitido pela Direção. Um ultimato que visa assegurar um lugar na Champions da próxima época e que chegou pela voz do diretor executivo Beppe Marotta. "Podíamos ter somado 12 pontos frente a Monza, Empoli, Sampdória e Bolonha, que são nitidamente inferiores, mas não fizemos mais do que dois pontos nesses jogos. Na Serie A falta-nos continuidade e a cura para isso compete ao treinador", declarou Marotta à "Sky Italia", em palavras que motivaram a "Gazzetta dello Sport" a preencher a manchete com a cara do técnico e a frase: "Último comboio para Inzaghi."

Não há dúvida que a paciência da cúpula nerazzurra está à beira do fim e este aviso foi entendido como uma mensagem que visa, para já, evitar a perda de mais pontos frente a equipas "pequenas": a seguir, para a Serie A, o Inter recebe o Lecce (15.º da tabela) e vai a Spezia (17.º), antes de discutir no Dragão a segunda mão dos oitavos da Champions.

Inter recebe o Lecce (15º da tabela) e vai a Spezia (17º) antes de jogar no Dragão para a Champions, no dia 14

A Direção até pode ter perdoado a perda do último scudetto para o Milan, mas esta época está a ser difícil de engolir a derrota na corrida com o Nápoles numa fase tão precoce. A mensagem de Marotta é, ao mesmo tempo, um puxão de orelhas e um alerta para a necessidade imperiosa do Inter terminar nos quatro primeiros lugares. E neste momento há cinco equipas (Inter, Milan, Roma, Lázio e Atalanta) separadas por apenas seis pontos entre a segunda e a sexta posições. Obrigatoriamente, uma delas vai ficar de fora da próxima Champions. E segundo o "Corriere dello Sport", para os dirigentes, este objetivo "é bem mais importante" do que a Taça Itália ou até a eliminatória frente ao FC Porto.