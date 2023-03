Vitor Roque pode superar Diego e Neymar: será o mais jovem do Brasil após Ronaldo

Ronaldo "Fenómeno" estreou-se pela canarinha em 1994, com 17 anos. Vitor Roque pode estrear-se, este sábado, com 18 anos e 25 dias.

Parece estranho, mas é verdade. Em quase 30 anos, ninguém conseguiu bater a marca de precocidade de Ronaldo "Fenónemo" pela seleção do Brasil. O antigo craque estreou-se em 1994 pela canarinha com 17 anos e este sábado, contra Marrocos, Vitor Roque, do Athletico Paranaense, pode tornar-se o mais jovem a jogar pela seleção brasileira desde Ronaldo.

No sábado, Vitor Roque terá 18 anos e 25 dias e o jovem avançado é mesmo apontado ao onze titular.

Desde a mencionada estreia de Ronaldo, jogaram pela seleção do Brasil 333 jogadores, segundo o historiador Dennis Woods. Desses, 14 estrearam-se com 18 anos, mas todos com mais dias de vida que Vitor Roque.

Diego jogou com 18 anos e 61 dias e era o que estava na frente da lista, seguido de Marcelo, Philippe Coutinho, Doria, Zé Elias, Neymar, Alexandre Pato, Carlos Alberto, Lucas, Adriano "imperador", Adriano, Eduardo Costa, Rodrygo e Nilmar.

Vitor Roque foi o melhor marcador do Campeonato Sul-americano de Sub-20 e é orientado no Athletico Paranaense por Paulo Turra, que jogou em Portugal no Boavista e no V. Guimarães.