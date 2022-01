Vítor Pereira revela planos caso assuma cargo no Everton e avisa: "Está na altura das decisões"

Vítor Pereira concedeu esta sexta-feira uma nova entrevista à imprensa inglesa, na qual reiterou o desejo de ser o novo treinador do Everton, disse quais os seus planos para a equipa caso seja escolhido para render Rafa Benítez e avisou para a necessidade de a direção dos toffees se apressar na escolha do novo técnico do clube

Vítor Pereira e o Everton não tiveram o começo mais pacífico de sempre, com vários adeptos a terem demonstrado desagrado com as notícias que avançavam o nome do português como o favorito para o cargo de novo treinador do clube, apesar da concorrência de Frank Lampard. A contestação dos fãs, que motivou uma reação por parte do técnico, não impediu, no entanto, que o nome do antigo técnico do FC Porto continue a ser associado como o mais próximo a ser anunciado no leme dos toffees.

Vítor Pereira, em entrevista à Sky Sports News, revelou esta quinta-feira que recebeu um "bom feedback" por parte de Farhad Moshiri, dono do clube, e Bill Kenwright, presidente, revelando os planos que tem para melhorar a "organização" do Everton, caso seja escolhido para assumir o controlo da equipa.

"Tive várias entrevistas com mais do que uma pessoa do clube, não foi só uma. Discutimos tudo. Dei-lhes o meu ponto de vista sobre o que achava do clube e da equipa, porque Moshiri e Ben Kenwright pediram-me para vir. Do que senti do clube, senti que eles ficaram entusiásticos com o que propus: um estilo de jogo intenso, pressionante e com posse de bola. Temos de voltar a transmitir confiança ao clube e à equipa e temos de nos voltar a aproximar dos fantásticos adeptos. Isto foi o que propus e sinto ter recebido um feedback positivo nas reuniões com o clube", referiu o técnico português, que deixou o comando do Fenerbahçe em dezembro.

Pereira ainda abordou as memórias que tem do Everton há uns anos atrás, quando o clube atravessava uma fase mais positiva, com o treinador de 53 anos a admitir ter ficado "inspirado" ao ver a equipa a jogar em Goodison Park nessa altura.

"Lembro-me dos tempos do [Phil] Jagielka, [Leighton] Baines, [Seamus] Coleman e [Tim] Howard e lembro-me de Goodison Park ser uma fortaleza e da paixão dos adeptos. É isso que me apela neste clube. O Everton é um clube histórico e o desafio para mim é aproximar o clube dos fãs novamente, de forma a recuperar aquele estado de espírito e aquela luta em campo que vi há alguns anos atrás", continuou.

O treinador concluiu a entrevista reiterando o desejo de assumir o leme dos toffees, apesar da concorrência de outros nomes para o cargo, com um aviso à direção da equipa de Liverpool pelo meio: "Está na altura das decisões".