Vítor Pereira lançou Arda Guler: "É uma mistura de James e Dybala"

Em 2020/21, o treinador português levou a jogo o prodígio turco que assinou pelo Real Madrid, na altura com apenas 16 anos

O treinador português Vítor Pereira lançou Arda Guler - prodígio turco que é reforço do Real Madrid - na Liga Europa ao serviço do Fenerbahçe, com apenas 16 anos, em 2020/21 (contra o HJK).

Em declarações ao Fanatik, Vítor Pereira analisa o talento que assinou pelos merengues: "Quando cheguei ao Fenerbahçe, quis ver os jovens jogadores na primeira sessão de treino. O Arda tinha 16 anos. Quando o vi, notei imediatamente a sua maturidade, o seu talento, a sua autoconfiança e o que fazia com a bola. Era diferente dos outros e percebi que ia ser um jogador de primeira equipa. É um miúdo fantástico. Desde a primeira vez que o vi, nunca duvidei do seu potencial e do que ele poderia fazer. Lembro-me de lhe ter dado uma tarefa no seu primeiro jogo da Liga Europa. Apesar da sua idade, tem uma personalidade extremamente forte. Sempre melhorou as suas deficiências através do trabalho."

As comparações vieram de seguida: "A sua capacidade de decisão com bola é a sua caraterística mais forte. Os seus pontapés livres e o seu pé esquerdo são muito eficazes. É muito preciso no último passe antes do golo. Como única caraterística que lhe falta, posso dizer que não é um jogador muito rápido, embora também não seja lento. Mas tem uma grande técnica. É uma mistura de James Rodriguez e Paulo Dybala. Do número 10 ao número 8. Penso que o seu nível futuro será muito elevado. Ele não precisa de conselhos. Tem uma família maravilhosa e é um rapaz muito bom."