Vítor Pereira estreia-se na Libertadores contra Kelvin

Vítor Pereira, treinador do Corinthians

O Corinthians joga na próxima madrugada na Bolívia contra o Always Ready, no arranque da edição mais portuguesa de sempre da Taça Libertadores

Arranca esta noite mais uma edição da Taça Libertadores, que irá contar com a participação de cinco treinadores portugueses. Na próxima madrugada, entrarão em ação dois deles: Paulo Sousa (Flamengo) e Vítor Pereira (Corinthians), sendo que o último irá ter um reencontro, na Bolívia, com um antigo jogador que ficou ligado a um momento marcante da carreira do técnico: Kelvin.

O jogador brasileiro que agora milita no Always Ready da Bolívia, está ligado ao campeonato vencido pelo FC Porto em 2012/2013, quando marcou o golo da vitória dos dragões contra o Benfica nos descontos, que permitiu à equipa treinada na altura por Vítor Pereira a ultrapassagem ao rival na penúltima jornada.

O jogo da primeira jornada do grupo E será disputado no estádio Hernando Siles, em La Paz, enquanto que na outra partida do grupo o Deportivo Cali recebe o Boca Juniors.