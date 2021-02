Vítor Pereira e o incidente com Hulk: "São coisas normais do futebol"

Técnico elogiou qualidades de Hulk, ex-FC Porto, que está de volta ao Brasil, após quatro anos e meio na China

Hulk, que passou pelo FC Porto entre 2008 e 2012, jogou os últimos quatro anos e meio na China e foi treinado por Vítor Pereira no Shanghai SIPG, com quem se sagrou campeão em 2018.

Na hora de regressar ao Brasil, para representar o Atlético-MG, o jogador foi elogiado por Vítor Pereira - "competitivo e ambicioso", afirmou o técnico português -, que também abordou o desentendimento que ambos tiveram no jogo com o Yokohama Marinos para a Liga dos Campeões da Ásia, em que perderam por 1-0.

Hulk foi substituído na segunda parte e não gostou. Enquanto se dirigia para o balneário, protestou com Vítor Pereira, dirigindo-lhe palavras duras, mas agora, confrontado com o incidente, o treinador desvalorizou: "A questão com o Hulk, são coisas normais do futebol. Acontecem e resolvem-se. O que guardo dele são as coisas positivas, os títulos que ganhámos juntos, o trabalho em conjunto, momentos difíceis em que nos apoiámos. É o que eu guardo dele e desejo-lhe toda a sorte do mundo".