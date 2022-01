Vítima de Robinho apela: "Mulheres, denunciem, não tenham medo de agressores"

Mulher abusada sexualmente pelo craque brasileiro reagiu, em carta ao portal "UOL", após a condenação efetiva do ex-Real Madrid, Milan e seleção do Brasil, por agora em liberdade

De origem albanesa, a mulher que Robinho violou, em 2013, quebrou o silêncio sobre o factual sucedido, sem divulgar a identidade, após o antigo futebolista brasileiro ter sido efetivamente condenado, para apelar à coragem feminina e a mais denúncias.

"Mulheres, denunciem, não tenham medo de agressores porque, diante de cada agressor, há outras dez pessoas boas prontas a ajudar-te: um amigo, um familiar, um polícia competente, um juiz, mas, sobretudo, a Justiça", escreveu a mulher, numa mensagem enviada, esta quinta-feira, ao portal brasileiro UOL.

A vítima sexual de Robinho, violada em conjunto com um amigo do ex-craque de Real Madrid, Milan e seleção do Brasil, apenas identificada pela letra "R", salientou ser, pese a marca deixada, importante denunciar em busca de conseguir mitigar estes vis atos.

"Mesmo que ela [Justiça] não seja totalmente reconfortante, porque nunca apagará a dor, a raiva ou fará você voltar a ser a pessoa que era antes, a Justiça será reconfortante para outra mulher. (...) Só denunciando podemos evitar que isto volte a acontecer", completou a mulher albanesa, na missiva à Imprensa brasileira.

Robinho foi condenado, na quarta-feira, em última instância pela Justiça italiana, não tendo possibilidade de recurso, por ter sido comprovado que violou a jovem de 23 anos, presente em várias audiências do processo judicial, numa discoteca, em Milão, em 2013.

O ex-futebolista recebera, em 2017, uma pena de nove anos de prisão. Por agora, segue em liberdade no país natal e só será detido caso viaje para Itália ou para outro país da União Europeia, pois a Constituição do Brasil não contempla extradição de cidadãos.

Além disso, um tratado de cooperação assinado em 1989 entre Brasil e Itália não prevê que uma condenação imposta pela Justiça italiana seja aplicada em território brasileiro.