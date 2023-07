Visitas secretas a casa disparam preço por Harry Kane

Thomas Tuchel, técnico do Bayern, tem-se encontrado com o avançado inglês, algo que vai disparando o preço da grande figura do Tottenham

A novela em torno da possível saída de Harry Kane do Tottenham continua a marcar o mercado inglês. O Bayern parece ser o principal interessado, mas o negócio está longe de ser simples.

De acordo com o Daily Mail, o avançado tem-se reunido na sua própria casa com Thomas Tuchel, técnico dos bávaros. As operações de charme já chegaram ao conhecimento de Daniel Levy, que promete não facilitar a saída.

O Bild refere que, perante este cenário, é bem provável que o dono do Tottenham recusa uma proposta muito próxima dos 100 milhões de euros que o Bayern promete apresentar nos próximos dias.