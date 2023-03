Visita de Aubameyang ao Barcelona não caiu bem e Chelsea pensa na rescisão

Avançado gabonês não foi inscrito pelos blues na Liga dos Campeões, com a sua saída do clube a ser esperada no próximo verão.

Pierre-Emerick Aubameyang poderá estar em vias de rescindir contrato com o Chelsea, após ter viajado para Barcelona no fim de semana passado, dirigindo-se ao balneário da equipa após ter assistido à vitória no El Clásico frente ao Real Madrid (2-1).

De acordo com o jornal catalão Sport, o avançado gabonês, que representou o Barcelona na segunda metade da época transata, antes de ter sido contratado pelo Chelsea no verão, expressou o desejo de regressar ao clube, ainda que não tenha interagido com o presidente Joan Laporta durante a sua visita.

Aubameyang terá mesmo garantido que até estaria disposto a uma redução salarial para voltar a Camp Nou, atitude que não caiu bem junto dos dirigentes londrinos, que segundo a imprensa inglesa já estarão a contemplar rescindir contrato com o jogador de 33 anos.

Contratado por 12 milhões de euros ao Barcelona no verão passado, Aubameyang tem tido uma passagem para esquecer no Chelsea, somando apenas três golos e duas assistências em 18 partidas disputadas esta época. De frisar ainda que o avançado não foi inscrito pelos blues na Liga dos Campeões.