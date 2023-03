Vírus nos Países Baixos: cinco já abandonaram estágio da seleção

Arranque do apuramento para o próximo Europeu será feito em solo francês, diante da finalista do último Mundial, e Ronald Koeman já tem várias dores de cabeça

No arranque do apuramento para o próximo Europeu, os Países Baixos contam já com uma valente dor de cabeça. Antes do primeiro jogo da nova era Koeman, em França, diante da finalista do último Mundial, um vírus obrigou à saída de cinco jogadores do estágio.

Sven Botman (Newcastle), Cody Gakpo (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern de Munique), Joey Veerman (PSV) e Bart Verbruggen (Anderlecht) falham, assim, a dupla jornada da Laranja, diante da França e Gibraltar, nos primeiros jogos de Ronald Koeman, que está de regresso à seleção do seu país.

Ryan Gravenberch (Bayern de Munique), Kjell Scherpen (Vitesse) e Stefan de Vrij (Inter de Milão) são os substitutos, com o novo selecionador a cortar dois nomes na lista inicial.