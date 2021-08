Vira-se o feitiço contra o feiticeiro? PSG teme novo "caso Neymar" com Mbappé

Imprensa francesa assegura que o Real Madrid não avançou pelo avançado, mas há receio na cúpula diretiva dos parisienses.

Depois de fechada a contratação de Leo Messi pelo Paris Saint-Germain, tem sido o futuro de Kylian Mbappé a dar que falar no Parque dos Príncipes.

O contrato do jovem avançado expira no final da temporada e, nesta altura, parece claro que o camisola 7 não pretende prolongar o vínculo. O Real Madrid surge como principal candidato a assegurar a contratação do dianteiro nessa altura, mas, de acordo com o diário As, a cúpula diretiva do PSG receia que os "merengues" optem por uma operação relâmpago em cima do fecho da atual janela de mercado.

Em causa estaria uma operação semelhante à que levou Neymar para a capital francesa em 2017. Gerard Piqué, ex-companheiro do brasileiro no Barcelona, chegou a partilhar uma fotografia de ambos em que garantia que Neymar ficaria em Camp Nou - o famoso "se queda" ["ele fica", em português] -, mas o PSG colocou 222 milhões de euros em cima da mesa e o resto, como se costuma dizer, é história.

A Imprensa gaulesa assegura que não há qualquer negociação oficial entre as partes por Mbappé, mas nem por isso deixa de haver alguma desconfiança em relação a esta postura do Real. Por enquanto, os adeptos do PSG vão ficando com água na boca perante a perspetiva de um tridente ofensivo composto pelo francês, Messi e Neymar.