"Vir do Real Madrid para o que existe no Manchester United..."

Antigo central dos "red devils", Rio Ferdinand defende Raphael Varane após uma época de estreia complicada.

Rio Ferdinand, antiga estrela do Manchester United, defendeu Raphael Varane após uma primeira temporada ao serviço dos "red devils" que ficou aquém das expectativas.

No seu canal do YouTube "Vibe with Five", o antigo central considerou ser difícil mudar de um clube como o Real Madrid para o cenário que se vive no emblema inglês.

"[Varane] Vem de uma equipa cujos títulos lhe dizem que está ao mais alto nível, com os seus jogadores a atuarem no seu melhor de forma consistente, e chega a uma situação totalmente diferente, na qual a equipa não funciona, não tem confiança, orientação nem estrutura para saber para onde vão", começou por dizer Ferdinand.

"Chegou a um cenário estranho em que deve ter pensado "não via isto desde juvenis". Vir dessa cultura e desse padrão de classe mundial [do Real Madrid] para o que existe no Manchester United é uma mudança enorme", continuou, antes de criticar também a decisão do clube de cancelar os prémios da época, a pedido do balneário.

"Percebo porque não fizeram prémios de temporada: porque não há nada para festejar. Mas penso que, como clube, tê-los-ia feito e tê-los-ia feito [aos jogadores] contorcer-se na cadeira. Especialmente aqueles que acreditas que deitaram fora a época e não deram tudo de si. Deveriam sentir essa vergonha", concluiu.

Leia também Motores Ducati gera impasse que inclui Miguel Oliveira Mercado de MotoGP só deverá ter as maiores mexidas em finais de agosto, apesar da impaciência de adeptos e pilotos. Paulo Oliveira, pai e empresário do melhor piloto português de sempre, mantém três hipóteses em aberto, mas a mais interessante terá de esperar pela decisão dos dirigentes italianos.