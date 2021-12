Violência na Ligue 1: França congela no jogo do empurra

Interdições de estádios têm-se revelado ineficazes para travar série de incidentes e os clubes têm sido acusados de promoverem a impunidade por não utilizarem de forma efetiva a "boa legislação" que têm à disposição para punirem os adeptos. Governo já abraçou o combate, mas tem esbarrado no complexo mundo do pós-pandemia.

No dia 8 de setembro, num Montpellier-Marselha que se adivinhava pacato e com a "preguiça" própria de um duelo de início de temporada, Rongier, médio da equipa visitante, foi atingido por uma garrafa atirada por um adepto da casa e o incidente abriu a porta à explosão de uma onda de violência de Norte a Sul do país que tem deixado o futebol francês em estado de emergência.

De lá para cá ocorreram nove incidentes graves em jogos da Ligue 1 e da Taça de França e o apurar de responsabilidades tem motivado um jogo do empurra entre liga, federação, clubes e poder político, sem que se tenha chegado, ainda, a uma forma eficaz de travar a explosão de "hooliganismo" no país que ostenta os galões de campeão mundial.