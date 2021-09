Violência entre adeptos russos termina com sete feridos e 11 pessoas detidas

Adeptos do Zenit Saint-Petersburg e do Spartak Moscovo enfrentaram-se este sábado nas ruas de Tver.

A equipa B do Zenit empatou no sábado com o FC Tver (2-2) e o jogo entre as duas equipas da terceira divisão do futebol russo teve a presença inesperada dos hooligans do rival Spartak, que decidiram fazer uma viagem de 160 quilómetros de Moscovo a Tver.

O encontro entre "adeptos" do Zenit e Spartak foi refletido em cenas de violência publicadas nas redes sociais. As imagens, muito fortes, mostram uma briga generalizada, com muitas pessoas já caídas no chão.

O vídeo mostra alguns homens ensanguentados. Outro vídeo apresenta pessoas a correr no meio da confusão. De acordo com o jornal alemão "Express", um total de 60 pessoas estiveram envolvidas no tumulto, que terminou com 11 detidos pela polícia local. Sete pessoas ficaram feridas.