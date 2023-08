Violência entre adeptos interrompeu jogo em França. Veja o momento

O Ajaccio-Bordéus foi interrompido durante quase uma hora devido a confrontos entre adeptos [vídeo - Twitter/thecasualultra].

Na noite de segunda-feira, um jogo da segunda divisão francesa entre o Ajaccio e o Bordéus foi suspenso durante quase uma hora devido a confrontos entre adeptos das duas equipas, num momento que motivou um inquérito das autoridades locais por violência agravada num recinto desportivo.

Segundo relata a rádio RMC Sports, cerca de dez minutos depois do apito inicial, aproximadamente 60 adeptos do Bordéus, que entraram no estádio do Ajaccio apesar de terem sido interditos de o fazer, levantaram-se dos assentos para cantar músicas associadas ao seu clube.

Essa atitude motivou a fúria dos adeptos da casa, com muitos a dirigirem-se para aquela zona para entrarem em cenas de violência que acabaram por envolver um escadote, com as respetivas imagens a terem sido rapidamente espalhadas pelas redes sociais.

Não existem relatos de feridos, sendo que as autoridades encontram-se a analisar as imagens das câmaras de seguranças, com vista à identificação dos protagonistas do incidente.