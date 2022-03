Violência em jogo de futebol em Marrocos: 160 detidos, 103 polícias e 57 adeptos feridos

No final da partida, adeptos do AS Far iniciaram confrontos com os fãs do Maghreb Fès e 160 pessoas foram detidas. Registaram-se também 160 feridos, 103 polícias e 57 adeptos.

Cerca de 160 pessoas foram detidas num jogo de futebol em Marrocos, no domingo, após um cenário de violência que deixou mais de 100 polícias feridos. Os confrontos começaram após o apito final na partida dos 16 avos de final da Taça do Trono entre o AS Far Rabat e o Maghreb Fès, que a equipa visitante venceu por 0-2.

Os adeptos do AS Far atravessaram o relvado e dirigiram-se à zona onde estavam os adeptos do adversário, tendo iniciado a confusão. Alguns dos indivíduos, segundo as autoridades policiais, tinham facas e pedras em sua posse.

103 polícias e 57 adeptos ficaram feridos, reportou o Diretor-Geral da Segurança Nacional de Marrocos. Além disso, uma mota foi incendiada e 33 carros (da polícia e privados) ficaram danificados, segundo a AFP.