"Vinícius tem de defender-se do quê? Ele é vítima de algo que não entendo"

Carlo Ancelotti saiu em total defesa do extremo brasileiro do Real Madrid.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, defendeu esta terça-feira Vinícius Júnior das críticas que costuma ser alvo devido às famosas danças que costuma realizar nos festejos dos golos, dizendo que isso não é um problema do jogador, mas sim do futebol espanhol.

"A pergunta que faço é: qual é o problema? Vinícius tem de defender-se do quê? Não sei... Aqui, o problema parece ser Vinícius, mas é o que se passa ao redor de Vinícius, ponto. É um problema do futebol espanhol e que temos de resolver", atirou, em conferência de imprensa de antevisão às meias-finais do Mundial de Clubes, em que o Real Madrid vai defrontar os egípcios do Al Ahly.

"Vinícius não é o culpado, é a vítima de algo que eu não entendo", sentenciou Ancelotti sobre o extremo brasileiro, que soma 13 golos e seis assistências em 31 partidas disputadas pela formação merengue.

O Real Madrid defronta o Al Ahly na quarta-feira (19h00) em Marrocos, em jogo das meias-finais do Mundial de Clubes. A outra meia-final, que será disputada esta terça-feira à mesma hora, vai colocar frente os sauditas do Al Hilal e os brasileiros do Flamengo, comandados por Vítor Pereira.