Vinícius sobre Ronaldo: "É uma lenda no Real Madrid, é sempre bem-vindo"

Avançado brasileiro não esconde que seria muito bom o regresso do internacional português ao Bernabéu.

Vinícius Júnior, avançado brasileiro do Real Madrid, comentou, no "Campo de estrelas" da série de podcasts sobre jogadores e lendas do Real Madrid, o grande tema da atualidade: o regresso de Cristiano Ronaldo aos merengues. "Cristiano é uma lenda neste clube. Ele conseguiu muito. Não posso dizer muito porque não sei o que se está a passar, mas ele é sempre bem-vindo", declarou.

O jovem atacante de apenas 20 anos é um dos nomes do momento da equipa madridista pela sua exibição frente ao Atalanta. "Sei que posso ser um dos melhores do Madrid. Sou jovem e estou muito feliz. Estou sempre a sonhar", comentou Vinícius na série de podcasts sobre jogadores e lendas do Real Madrid.



Vinícius Júnior recordou também o dia da sua apresentação. "Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando cheguei aqui era muito difícil. Era um momento em ia mudar de vida", recordou.