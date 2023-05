"Vinícius? Não acredito que um estádio inteiro seja racista. Quanto menos provocares..."

Declarações de Pepe Reina, experiente guarda-redes espanhol do Villarreal, ao jornal "Marca", sobre os acontecimentos com Vinícius Júnior

Qual a opinião sobre o que aconteceu com Vinícius Júnior? "Primeiro, e mais importante, há que combater qualquer comportamento racista. Não acredito que haja racismo em todos os estádios de Espanha nem que um estádio inteiro seja racista. Existem os típicos tontos que são sempre difíceis de conter. O que há a fazer é identificá-los e que nunca mais entrem num estádio. Esses quatro, oito ou mil que chamaram macaco a Vinícius, devem ser condenados. É triste que isso aconteça. Dito isto, eu vejo que às vezes não é só racismo, não é que um adepto seja racista ou não, mas sim que eles pegam com um jogador específico, porque ele pode falar demais num determinado momento... Já aconteceu com todos nós, inclusivamente eu. Como reflexão geral, quanto menos provocares a bancada, quanto menos provocares os rivais e quanto menos protestares com o árbitro, mais respeito vais ter de todos."

Jogou frente a Vinícius e teve uma discussão com ele: "Eu, da minha humilde posição, nem que seja pela "veterania", disse-lhe para se dedicar mais a jogar, que devia focar-se mais nisso, em ser um grande futebolista, porque ele é, rápido, desequilibrador, já a definir bem... Ele está a tornar-se um dos melhores do mundo. Mas acho que ele também deveria amadurecer no comportamento, em ter mais respeito pelos rivais, em entender alguns valores ou códigos do futebol que não estão escritos. Isso melhoraria o seu desempenho. Não pode ser que cada jogo fora de casa seja uma guerra para ele."

Um capitão com muita personalidade e experiência, como por exemplo Sergio Ramos, focaria mais o Vinícius e teria diminuído o problema? "Eu disse ao Nacho e ao Carvajal quando nos encontramos na Taça do Rei. O facto de o Vinícius às vezes comportar-se assim afeta a equipa globalmente. Se fosse meu companheiro, eu dir-lhe-ia, como digo aqui, a algum jovem que não esteve certo em algum momento. É um problema de valores e de educação, da parte de todos. A mim não funciona a ideia que o mundo inteiro esteja contra mim porque são racistas. E, insisto, condeno qualquer tipo de racismo ou insinuação racista."

O futebol espanhol então não é racista? "Racismo há em Inglaterra, França, Itália... E devemos lutar contra ele, de forma ativa e decidida. Exclui-los do futebol. Porque existem em muitos campos, e por isso é preciso aplicar sanções exemplares: fechar os estádios, interromper jogos. Isso parece-me perfeito, mas também acho que nem todos são racistas. A Espanha não é racista, ou pelo menos não é mais racista do que outros países, embora existam atitudes racistas de alguns tontos."