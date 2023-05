Vinícius mostra vídeo do Camp Nou: "Racismo antes de eu nascer. O que mudou até hoje?"

Jogador do Real Madrid mostrou publicação de racismo no campo do Barcelona com o seu compatriota Roberto Carlos como alvo

Alvo de insultos racistas nos estádios espanhóis, Vinícius Jr. mostrou uma publicação na qual se recolhem atos semelhantes, em 1997, no campo do Barcelona e tendo como alvo o seu compatriota Roberto Carlos.

"1997. O racismo nos estádios espanhóis existia antes mesmo de eu ter nascido. O que mudou até hoje?", escreveu Vinícius Jr., no centro das atenções em Espanha após ter voltado a receber insultos racistas, no domingo, no campo do Valência.

1997



El racismo en los estadios españoles existía antes mismo de que yo hubiera nacido.



Qué ha cambiado hasta hoy? https://t.co/iaz5U1HAVh - Vini Jr. (@vinijr) May 23, 2023