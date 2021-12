Vinícius Júnior: "Sair do Real Madrid? Nem por 100 milhões de euros..."

Brasileiro, com contrato válido até 2025, como que jurou amor eterno ao emblema do Bernabéu. Possibilidade de conquistar a Bola de Ouro é vista como real

A atravessar a fase mais produtiva ao serviço do Real Madrid, com 12 golos e cinco assistências em 22 jogos, Vinícius Júnior, motivado pelo protagonismo, garantiu que a permanência no clube espanhol é inegociável, não importa a proposta recebida.

"É melhor [os clubes] não oferecerem valor nenhum. É melhor ficar no Real Madrid. Quero jogar aqui, continuar a fazer as coisas bem e estar sempre na minha melhor versão", afirmou o craque brasileiro, à espanhola "Movistar".

No mês passado, Vinícius frisara, inclusive, querer ficar ligado ao clube de forma duradoura e na sua história, tal como Cristiano Ronaldo e outras figuras merengues. "Tenho a sorte de estar aqui há três anos e quero estar muito mais, fazer uma grande carreira como o Cristiano, Sergio Ramos e o Marcelo", disse.

A confirmar o estatuto de grande promessa do Brasil, e a atuar por um clube candidato a triunfar em Espanha e na Europa, Vinícius Júnior assumiu que, se continuar a alto nível, o maior prémio individual atribuído a um futebolista é um desidrato.

"Se continuar a atuar assim [no Real Madrid], acho que posso ganhar a Bola de Ouro, mas o principal é ganhar juntamente com a minha equipa e conquistar títulos [nacionais e internacionais]", declarou Vinícius Júnior.

Aos 21 anos de idade, Vinícius Júnior, um dos melhores marcadores do Real Madrid, a par do dianteiro francês Benzema, cumpre a quarta temporada na equipa principal do emblema merengue, com o qual tem contrato válido até junho de 2025.