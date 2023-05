Vinícius Júnior recebe onda de apoio no Brasil: "Ser negro é um orgulho!"

Insultos racistas por parte de adeptos do Valência na direção do extremo brasileiro do Real Madrid motivaram uma onda de apoio na sua direção.

A justiça espanhola anunciou esta segunda-feira a abertura de uma investigação aos insultos racistas de que foi alvo o brasileiro Vinícius Júnior, extremo do Real Madrid, durante o jogo de domingo com o Valência, da 35.ª jornada da Liga espanhola.

O episódio motivou uma onda de apoio na direção do internacional canarinho, de 22 anos, com Ronaldinho, antiga estrela do "Escrete" a ter sido uma de várias reações, escrevendo numa "story" do Instagram: "Nenhum tipo de discriminação deve ser aceite. Espero que o caso Vinícius Jr. ajude a banir dos estádios estas vozes que causam tanto mal ao desporto. Ser negro é um orgulho!!!".

Já Casemiro, compatriota e antigo colega de equipa de Vinícius no Real Madrid, apelou no Twitter à tomada de sanções por parte da LaLiga, lamentando ainda a repetição dos casos de racismo contra o extremo merengue.

"Sinto-me dececionado e muito triste ao ver, envergonhado, como se repetem episódios de racismo com o meu companheiro de Seleção, Vinícius Júnior. Não podemos continuar a tolerar este problema, que transcende o desporto, afeta toda a sociedade e continua impune. Não basta uma condenação pública, é necessária uma punição. A LaLiga deve tomar medidas exemplares com urgência, porque estes repetidos incidentes de racismo mancham a imagem não só do futebol espanhol, mas também de todo o futebol mundial. E o sentimento deve ser unânime: tolerância zero!!!!", defendeu o médio Manchester United.

Também a Fundação Pelé reagiu ao caso, enaltecendo a forma como Vinícius Júnior tem liderado a luta contra o racismo no contexto futebolístico.

"Pelé sempre admirou o Vinícius pela sua alegria e talento. Nas oportunidades que tiveram de conversar, o Rei adorou o carinho e respeito que nutriram um pelo outro. Neste dia, temos a certeza absoluta de que o Edson nos pediria para escrevermos isto, então assim o faremos. @vinijr, a Pelé Foundation apoia-te e admira a tua coragem. Continua a ser uma voz ativa e nunca deixes de sorrir diante das adversidades. O racismo não tem lugar no desporto que tanto amamos", pode ler-se.

No Estádio Mestalla, em Valência, Vinícius, que acabou expulso depois de agredir um adversário, mesmo no final do encontro (90+7), que os merengues perderam por 1-0, criticou a Liga espanhola e os adeptos com uma mensagem publicada nas redes sociais.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na LaLiga. A competição acha que é normal, a federação acha que é normal e os adversários encorajam-no. Lamento-o. O campeonato que já pertenceu a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje pertence aos racistas", escreveu o futebolista no Twitter.

O Real Madrid também já informou ter apresentado uma queixa na Procuradoria-Geral "por delitos de ódio e discriminação" para com o internacional canarinho.