Vinícius Júnior protagonizou um lance espetacular na partida entre Argentina e Brasil, de apuramento para o Mundial, com um drible sobre Molina. A jogada não terminou em golo, mas a ação foi muito elogiada, com destaque para Espanha, país onde alinha o jogador canarinho, ao serviço do Real Madrid. Veja o lance no tweet abaixo.