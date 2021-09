Vinícius Júnior e o prazer de jogar com Benzema: "É um dos melhores da história"

Extremo deixou elogios a Mbappé

Nem sempre um titular indiscutível desde que chegou muito jovem ao Bernabéu, Vinícius Júnior vive um bom momento de forma no Real Madrid. Em entrevista ao AS, o extremo deixou algumas palavras curiosas e elogios muito fortes para um dos seus colegas de ataque.

"Jogar com Karim é incrível. Sempre fui um grande fã do Karim desde criança. É um prazer jogar ao lado dele. Ele ajuda-me sempre. É um dos melhores jogadores da história. Fala sempre comigo dentro e fora do campo. Até me ajudou quando não era claro se eu ia ser bem sucedido", afirmou, em conversa com o diário espanhol.

Apesar de potencialmente ser um concorrente de peso, Vinícius Júnior não deixou, também, de elogiar Mbappé, que tão perto esteve (e continua a estar) do Real Madrid.

"Mbappé é um grande jogador, gosto muito dele, também sou fã. Tenho a certeza que ele vai ter uma grande temporada no PSG e que se vai sair bem. Veremos o que faz com o seu futuro...", disse.