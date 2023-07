"Vinícius Júnior disse-me que chorou com o 6-1 do Barcelona ao PSG"

André Curry, agente de Vítor Roque, mais recente reforço dos catalães, garante que o extremo brasileiro do Real Madrid também chegou a ter um pé no Barcelona, até que o clube foi traído pelos seus agentes.

Depois de Vítor Roque, jovem avançado do Athletico Paranaense, ter sido oficializado como reforço do Barcelona a partir da época 2024/25, o seu agente, André Curry, prestou declarações esta quinta-feira ao programa El Larguero, da rádio Cadena SER, onde falou sobre Vinícius Júnior.

De acordo com Curry, que já trabalhou para o clube blaugrana, o extremo brasileiro do Real Madrid também chegou a ter quase tudo acertado para reforçar os catalães em 2018, mas os seus agentes "traíram" o clube e optaram pelo rival madrileno, que entrou em cena numa fase final das negociações.

"Estava tudo arranjado e o Real Madrid inteirou-se de que [Vini Jr.] estava em Barcelona e convidaram-no para vir a Madrid, mas não o conheciam. Vinícius foi para o Madrid porque eles escolheram os seus agentes. Levávamos três anos a trabalhar a contratação e os agentes dele traíram-nos. Vinícius disse-me que era culé, chorou com o 6-1 do Barcelona ao PSG [famosa remontada nos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2016/17]. Foi ele que me disse, não sei por outros", garantiu.

"Vinícius foi um tema de traição. Rodrygo estava atado, mas decidiu não entrar. Com Vinícius falámos mas quando nos traiu, fomos atrás de Rodrygo. Para mim, Rodrygo é mais completo do que Vinícius. Fomos ao Santos para negociar por ele, mas não fechámos o acordo e depois chegou o Madrid com mais força económica. O seu pai dizia-me que se fechasse negócio entre o Santos e o Barcelona, Rodrygo iria para lá por menos dinheiro", completou o representante.

