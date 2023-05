Vinicius Júnior considerado o melhor driblador jovem do mundo 

Na lista dos melhores dribladores estão ainda presentes dois portugueses.

Um estudo do Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos de Desporto (CIES Football Observatory) revelou, esta quarta-feira, que Vinícius Júnior é o melhor driblador jovem (sub-23) do mundo.

Foram, para este estudo, analisados jogadores com mais de 1500 minutos nas ligas nacionais no último ano.

Vinicius Júnior, jogador do Real de Madrid, lidera a classificação, e registou um drible bem sucedido - com 50,3% de sucesso em jogos de alto nível de competitividade - a cada 15 minutos e 32 segundos.

Em segundo lugar ficou Ângelo Gabriel, do Santos, com um drible certo a cada 13 minutos e 56 segundos, tendo uma taxa de êxito de 64,2%. Apesar da alta taxa de êxito, o brasileiro joga em competições de nível mais baixo do que Vinícius, e por isso, segundo os critérios do CIES Football Observatory, não ficou na liderança.

James Musiala, do Bayern Munique, fecha o pódio com um drible certo a cada 20 minutos e 14 segundos e uma taxa de 60,1%.

Neste ranking estão dois portugueses. Em 19º lugar está David Costa, que joga ao serviço do Lens, clube da Ligue 1. Tem um drible certo a cada 28 minutos e 3 segundos, e uma taxa de êxito de 69,4%.

Mais abaixo, em 88º lugar, está Fábio Ronaldo, jogador do Rio Ave, com uma taxa de êxito de 54,5% e um drible certo a cada 26 minutos e 41 segundos.

O top 100 do ranking conta com jogadores de 35 ligas diferentes. O campeonato com o maior número de representantes é La Liga, de Espanha, com 11 nomes.