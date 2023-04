"Vinícius Júnior é quase impossível de parar. Não pára de correr"

Chelsea e Real Madrid entram esta terça-feira em campo as 20h00, num encontro a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Éder Militão esteve na conferência de imprensa de antevisão ao Real Madrid-Chelse e para além de abordar o encontro, deixou rasgados elogios aos compatriotas, Vinicius Junior e Thiago Silva.



"Vinicius? É um jogador dos melhores de hoje, é quase impossível de parar. Não pára de correr", afirmou o ex-FC Porto.



Sobre Thiago Silva, colega de seleção e de posição, o defesa merengue realça a sua qualidade e o quanto aprendeu: "É um grande central, desde que comecei a jogar que sempre gostei dele. Já joga há algum tempo. É uma ótima pessoa, que levo comigo porque aprendi muito com ele na seleção. Espero criar uma história como a dele.



Por fim, ainda houve tempo para questionar sobre a possibilidade do seu atual treinador, Carlo Ancelotti, deixar o Real Madrid para rumar à seleção canarinha: "Essa pergunta é para o míster, gosto muito de trabalhar com ele. É um decisão dele. Tem contrato para cumprir aqui."



