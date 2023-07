Vinícius Jr. testemunha contra adepto: "Não se pode fazer isto com o povo negro"

O extremo brasileiro do Real Madrid compareceu eletronicamente no julgamento de um adepto do Maiorca que foi identificado e detido depois de um jogo em que o insultou de forma racista.

Vinícius Júnior compareceu esta quinta-feira, por via de telecomunicação, no julgamento de um adepto do Maiorca que foi identificado e detido após ter insultado o extremo brasileiro num jogo em casa contra o Real Madrid, no dia 5 de fevereiro.

O jornal El Mundo revelou o testemunho do extremo merengue, que tem uma explicação muito simples para a quantidade de insultos que recebe em Espanha: "Porque sou um jogador importante e porque sou de raça negra, é por causa das duas coisas".

Vinícius Jr. garantiu que, no caso do jogo frente ao Maiorca, só se apercebeu da quantidade de insultos racistas que lhe foram proferidos já fora das quatro linhas, graças às câmaras do estádio, aproveitando para repudiar este tipo de situações.

"Não se pode fazer isto com o povo negro, que se viu afetado durante a história da humanidade", sublinhou, até que foi questionado sobre se a palavra "mono" (macaco, em espanhol) poderá ter outra conotação que não seja racista, respondendo: "Isso será para a gente branca, não para a gente negra".

De resto, o jovem acusado perdiu perdão ao extremo brasileiro durante a sua emocionada declaração ao juri, admitindo inclusive que o admira enquanto jogador. Refira-se que o Maiorca reagiu ao caso com prontidão, retirando o estatuto de sócio ao adepto e condenando a situação publicamente.

Leia também Braga Rodrigo Zalazar já não escapa e vai ser reforço do Braga Depois de várias semanas de negociações, António Salvador garante um jogador de enorme qualidade e que pode atuar em várias posições no meio-campo ou até descair para as alas