Vinícius Jr. repudia racismo no dérbi de Madrid: "Espero que nunca voltem a um estádio"

O extremo brasileiro foi vítima de cânticos racistas na véspera do Atlético de Madrid-Real Madrid (1-2).

Vinícius Júnior, extremo do Real Madrid, concedeu esta terça-feira uma entrevista ao Globoesporte, na qual abordou os cânticos racistas de que foi vítima na véspera do dérbi de Madrid referente à sexta jornada da LaLiga, disputado na casa do Atlético de Madrid e que acabou com uma vitória merengue por 2-1.

Recorde-se que vários adeptos colchoneros, minutos antes do apito inicial, entoaram repetidamente nas imediações do Wanda Metropolitano: "És um macaco, Vinicius!".

"Todos os racistas devem pagar. Porque é que veem futebol? Bem, nunca mais vão poder fazê-lo. Espero que nunca mais possam voltar a um estádio de futebol. Isso faria com que sofressem bastante e, acima de tudo, que repensassem sobre as coisas que podem fazer e as que não podem", afirmou o internacional canarinho.

Questionado sobre se acredita na erradicação do racismo na sociedade, Vinícius admitiu ser "difícil", mas considerou que "existem mais pessoas boas no mundo do que más".

Recorde-se que o Atlético de Madrid, dois dias depois do dérbi, anunciou que estava a colaborar com as autoridades e que, se algum sócio do clube fosse condenado por insultos racistas ou xenófobos, seria imediatamente expulso desse estatuto.

O relatório disciplinar da partida registou um total de 24 cânticos violentos na partida, incluindo os proferidos na direção de Vinícius antes do apito inicial. A identificação dos adeptos infratores ainda está em curso, esperando-se que sanções sejam aplicadas após a conclusão deste processo.