Vinícius Jr. faz crítica à arbitragem do Girona-Real Madrid com emoji irónico

Avançado do Real Madrid viu o amarelo depois de protestar com um jogador do Girona que rematou uma bola contra o brasileiro. Nas redes sociais, Vini criticou a decisão do árbitro.

Vinícius Jr. criticou a decisão do árbitro do Girona-Real Madrid (4-2) de exibir cartão amarelo ao avançado por protestos com um adversário que rematou a bola contra o corpo do internacional brasileiro, quando este estava deitado no relvado. Através da rede social Twitter, o extremo reagiu com ironia.

"O Vinícius estava deitado no chão e um jogador do Girona chutou a bola contra ele. O Vinícius reclamou e viu o amarelo e o adversário não foi admoestado", lia-se num tweet, ao qual Vinícius respondeu: "LaLiga", escreveu, acompanhando dois emojis de riso, em tom irónico.

O brasileiro marcou e assistiu na derrota por 4-2 dos merengues, para quem o título espanhol é cada vez mais difícil.