"Vinícius Jr estava a conversar com eles o tempo todo, é normal que o insultem"

Declaradções de Aitor Ruibal, lateral-direito do Bétis, após o empate 0-0 com o Real Madrid.

O Real Madrid empatou no domingo, 0-0, com o Bétis, no Estádio Benito Villamarín, em jogo da 24 jornada de La Liga. Após o encontro, o lateral-direito do Bétis, Autor Ruibal, falou sobre o comportamento de Vinícius Jr. durante as partidas, considerando que o internacional brasileiro "entra no jogo" com os adeptos do adversário.

"Ele também costuma sempre 'entrar no jogo' com os adeptos rivais. Hoje eu vi isso de perto, ele estava a conversar com eles o tempo todo, então é normal que o insultem. Acontece com todos nós. Eu vou a outros estádios e insultam-me durante 95 minutos. As pessoas querem desestabilizar-te. Às vezes elas conseguem, outras vezes não", começou por dizer, antes de comentar as declarações do jogador do Real Madrid, que se queixou de ter sido excessivamente travado em falta pelos jogadores Bétis.

"É o jogo dele, é normal, mas ele também tem de aceitar ser travado, porque é um jogador que tenta sempre driblar e que enfrenta muito o adversário", concluiu Ruibal.