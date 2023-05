Vinícius Jr. atira-se a LaLiga e Tebas responde: "Já que os que deveriam não te explicam..."

Jogo entre Valência e Real Madrid foi interrompido por alegados insultos racistas das bancadas a Vini Jr, jogador dos merengues

A polémica voltou a instalar-se na LaLiga, depois de Vinícius Júnior denunciar novos alegados insultos racistas, durante o jogo do Real Madrid frente ao Valência, no Mestalla. O árbitro interrompeu mesmo a partida e, no final, o treinador merengue, Carlo Ancelotti, foi muito crítico perante o sucedido.

Já nas redes sociais, o internacional brasileiro voltou a condenar os alegados insultos e considerou o racismo como "normal na LaLiga" e afirmou que "hoje, no Brasil, Espanha é conhecida como um país de racistas".

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na LaLiga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista", começou por escrever.

"Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até ao fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", concluiu, numa publicação que se encheu de comentários de apoio, tanto de colegas de profissão, como de clubes e adeptos.

No entanto, Javier Tebas, presidente de LaLiga, não se deixou ficar e acabou por responder ao jogador, também nas redes sociais:

"Já que os que deveriam não te explicam o que pode fazer LaLiga nos casos de racismo, tentámos explicar-te nós, mas não te apresentaste em nenhuma das duas datas combinadas que tu mesmo solicitaste. Antes de criticar e insultar LaLiga, é preciso que te informes bem, Vini. Não te deixes manipular e certifica-te de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos", escreveu.

Vinícius Júnior deu seguimento à troca de mensagens:

"Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas das suas publicações e tenha uma surpresa... Omitir-se só faz com que se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove", pode ler-se.