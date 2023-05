Vinícius falha mais uma partida do Real

Internacional brasileiro fora dos convocados para a visita ao terreno do Sevilha

Vinícius Júnior vai falhar mais uma partida do Real Madrid. O internacional brasileiro não foi convocado por Carlo Ancelotti para a visita ao terreno do Sevilha.

A apresentar queixas no joelho, o extremo falhou os últimos treinos do Real Madrid. Juntamente com Benzema, ficará de fora da penúltima jornada de La Liga.

Recorde-se que Vinícius Júnior ficou de fora da última jornada da Liga espanhola, diante do Rayo, depois de ver cartão vermelho na polémica ida a Mestalla.