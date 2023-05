Vinícius está a pensar sair do Real Madrid? Eis a resposta de Ancelotti

Declarações do treinador do Real Madrid, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Rayo Vallecano, marcado para esta quarta-feira e referente à 36ª jornada de La Liga. Ancelotti voltou a abordar o tema dos insultos racistas dirigidos a Vinícius

Vinícius a pensar sair? "Não me parece, porque ele gosta muito do Real Madrid. Acho que isso não lhe passa pela cabeça".

Vinícius perdeu o entusiasmo? "Não perdeu o entusiasmo, não. Veremos quantos jogos de suspensão vai apanhar e avaliaremos se lhe devemos dar mais ou menos dias de férias. Se apanhar dois jogos, dou-lhe uma semana de férias para estar pronto para o Atlético. Se apanhar um jogo, não, jogará em Sevilha".

Racistas perderem o anonimato: "É uma das medidas que podem ser tomadas, sim. Em Valência, penso que o vão fazer. Se seguirmos essa linha, haverá muitos nomes e apelidos, mas não pode ser a única medida, sejamos claros".

Passividade das autoridades: "As autoridades ainda não se aperceberam do que está a acontecer."